Juventus vence dérbi com o Torino e lidera com um ponto de vantagem sobre o Inter

A Juventus venceu hoje o dérbi de Turim com uma vitória por 1-0 em casa do Torino, na 11.ª jornada da Liga italiana de futebol, e manteve a liderança isolada com um ponto de vantagem sobre o Inter Milão.

Com o internacional português Cristiano Ronaldo a ficar em branco, a Juventus marcou pelo central holandês ex-Ajax Matthijs de Ligt, aos 70 minutos, que desferiu um pontapé em posição frontal, após assistência do argentino Gonzalo Higuaín.

Com o triunfo frente ao Torino, que caiu para o 13.º posto, com 11 pontos, a Juventus confirmou a tendência das vitórias pela margem mínima na Série A, já que dos nove triunfos apenas um – frente ao SPAL – foi por dois golos (2-0).

Dois golos de Romelu Lukaku, o segundo aos 90+1 minutos, permitiram hoje a reviravolta do Inter Milão em Bolonha.

Roberto Soriano adiantou a formação da casa, aos 59 minutos, só que o avançado internacional belga deu a volta ao marcador, com um ‘bis’, aos 75 e 90+1, este último de grande penalidade, a castigar falta sobre o argentino Lautaro Martínez.

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, venceu por 2-1 o Nápoles e ascendeu ao terceiro posto, num encontro que chegou a estar interrompido durante alguns instantes, no segundo tempo, por alegados cânticos racistas contra o central napolitano Kalidou Koulibaly.

Os romanos adiantaram-se no marcador aos 19 minutos, por intermédio de Nicolò Zaniolo, antes de o francês Jordan Veretout aumentar a contagem, aos 55, na sequência de uma grande penalidade cometida pelo internacional português Mário Rui.

Apesar do golo do polaco Arkadiusz Milik, aos 72 minutos, os ‘giallorossi’ seguraram o triunfo e subiram ao terceiro lugar da Serie A, com 22 pontos, mais um do que a Atalanta, que no domingo visita o Cagliari.

Já o Nápoles averbou o terceiro encontro seguido sem vencer, mantendo-se no sétimo posto, agora sob ‘ameaça’ da Fiorentina, que tem menos três pontos do que os napolitanos.