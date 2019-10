Motores Jutta Kleinschmidt e Heinz Kinigadner confirmados na Baja Portalegre 500 Por

Heinz Kinigadner e Jutta Kleinschmidt – duas antigas vedetas do ‘Dakar’ – serão os ‘cabeças de cartaz’ da competição SSV da 33ª edição da Baka Portalegre 500, que dentro de uma semana encerra a temporada nacional de todo-o-terreno.

O austríaco é um ex-campeão do Mundo de Motocross e o piloto que esteve em 1992 no arranque da ‘aventura’ da KTM nas provas do deserto, levando ao grande sucesso de que a marca goza atualmente.

Já alemã – que também se iniciou nas motos, então era apenas uma engenheira da BMW – foi a primeira mulher a vencer o Rali Dakar, então aos comandos de um Mitsubishi Pajero da equipa oficial da marca dos três diamantes.

É claro que este dois nomes são apenas parte da ‘embaixada’ estrangeira (30 concorrentes) que estará presente na prova organizada pelo ACP Motorsport no Alentejo, que é também a Super Final Europeia da Taça Yamaha YXZ 1000 R.

Além disso a prova ‘rainha’ do TT nacional é também a segunda e derradeira etapa do prémio ‘Road to Merzouga’ o primeiro passo da recente ligação do Dakar ao CNTT. Um piloto de moto e uma equipa de SSV terão assegurada a sua inscrição no Dakar por via do somatório de resultados a Baja TT Idanha-a-Nova e da Baja Portalegre 500. Daniel Jordão nas motos e a dupla Luís Cidade/Pedro Mendonça lideram atualmente a classificação.

Todos os títulos nacionais absolutos estarão em disputa na edição de 2019 da Baja Portalegre 500. Entre os SSV podem aspirar ao título Pedro Santinho Mendes, Pedro Carvalho e Victor Santos.

Para além da já citada final europeia a Baja Portalegre 500 é ainda a derradeira etapa dos troféus Can-Am Maverick e Polaris RZR e da Taça Nacional de Mini Baja.