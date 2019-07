Juros da dívida grega a 10 anos atingem valor mais baixo de sempre

Os juros de dívida da Grécia a dez anos atingiram hoje 1,962 por cento, o valor mais baixo de sempre, depois do mínimo de 2,450 por cento no dia 28 de junho, de acordo com a agência Bloomberg.

Hoje, pelas 08:30, os juros da dívida grega a dez anos seguiam a 2,031 por cento, e os a cinco anos a 1,040 por cento, mas no início da tarde atingiram o valor mínimo de 1,962 por cento.

Segundo os registos históricos da dívida grega a dez anos, o valor mais alto atingido pelo indicador foi de 34,963 por cento no final de 2011.

A Grécia saiu em agosto de 2018 do último de três programas de assistência financeira internacional, continuando sob supervisão “reforçada” dos credores.

O índice de desemprego na Grécia recuou em abril para 17,6 por cento da população ativa, menos 0,6 pontos que em março e 2,2 pontos que no mesmo mês de 2018.

Os membros do novo Governo grego liderado pelo conservador Kyriakos Mitsotakis tomaram posse no dia 09 de julho, com a nova equipa ministerial a anunciar no imediato medidas de âmbito económico, incluindo uma série de reduções fiscais.

A Nova Democracia, o partido que lidera, obteve cerca de 40 por cento dos votos nas legislativas antecipadas de 07 de julho, as primeiras após a Grécia sair dos planos de resgate internacionais, e dispõe de uma maioria absoluta no parlamento com 158 dos 300 lugares de deputados.

A agência de notação financeira internacional DBRS considerou que os resultados nas eleições legislativas na Grécia são promissores para o rating do país, que atualmente situa em BB (baixo).

“Sob a administração da Nova Democracia, a DBRS espera uma linha política de continuidade e uma ampla cooperação com as instituições da União Europeia”, indicou o comunicado.