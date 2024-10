ERP Portugal incentiva juntas a aderir ao ‘Junta na Freguesia’

Junta na Freguesia é o nome da campanha da ERP Portugal, com o objetivo de recolha de resíduos nas autarquias. Os portugueses podem levar equipamentos às juntas de freguesia aderentes.

A ERP Portugal – Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Baterias (RB) – incentiva as juntas de freguesia de todo o país a aderir ao programa “Junta na Freguesia”.

Os portugueses podem levar equipamentos às juntas de freguesia aderentes, sendo que as autarquias que receberem mais Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e Resíduos de Pilhas e Baterias são premiadas.

Junta na Freguesia – O que é?

Junta na Freguesia é uma campanha da ERP Portugal com a finalidade de consciencializar as populações locais para a importância do correto encaminhamento deste tipo de equipamentos.

O projeto “Junta na Freguesia” tem como objetivo sensibilizar as comunidades para a importância do correto encaminhamento de REEE e RB.

Desse modo, contribui-se para o conforto dos cidadãos e aumenta-se a recolha e reciclagem deste tipo de resíduos, através da criação de pontos de recolha nas juntas de freguesia aderentes.

Existem prémios para a primeira que, a nível nacional, mais recolher, assim como para os vencedores regionais.

Este prémio tem como finalidade o desenvolvimento de um projeto comunitário no prazo de dois anos, de forma a promover e sensibilizar a educação ambiental na comunidade.

A submissão de candidaturas e regulamento encontram-se no site Eureciclo.pt e todas as Juntas de Freguesia do país – mais de 3000 – podem inscrever-se e participar.

“Queremos envolver as comunidades e realizar projetos de sustentabilidade nas suas localidades e juntar todo o país para o cumprimento de recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos em Portugal. Com o programa ‘Junta na Freguesia’, não estamos apenas a falar de recolhas, mas sim de algo maior”, afirma Rosa Monforte, diretora-geral da ERP Portugal.

“Temos a oportunidade de formar e informar mais pessoas de como podemos reciclar os REEE e Pilhas e baterias guardados nas nossas casas e mostrar que podem ser vistas como são importantes matérias-primas. Com este projeto pretendemos ir ao encontro do conceito ‘pense global, aja local’ e incentivar a comunidade a fazer parte desta iniciativa, que terá um impacto tão grande”, acrescenta.

Recolha e encaminhamento de resíduos

Com o objetivo de sensibilizar a população para a importância correto encaminhamento de resíduos, a ERP Portugal lança a campanha “Liberta-te dos Monstros”.

Com inspiração na temática assustadora do Halloween, esta campanha apresenta os monstros com sombras ameaçadoras que pretendem alertar para as consequências negativas do incorreto encaminhamento de REEE e RB.

A campanha “Liberta-te dos Monstros” estará disponível a partir de amanhã nas redes sociais da ERP Portugal e será amplificada nas juntas de freguesia aderentes ao programa “Junta na Freguesia”, através de publicidade out of home.

Sobre a ERP Portugal

A ERP Portugal pertence a uma plataforma pan-Europeia, European Recycling Platform (ERP), fundada em dezembro de 2002.

Assume como missão assegurar a implementação mais rentável de um Sistema de Gestão de REEE e RB, para o benefício dos seus aderentes e empresas, dando lugar a oportunidades de negócio e vantagens competitivas.

Ao mesmo tempo, a ERP já está a opera na Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Israel.