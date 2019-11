Motociclismo Juniores portugueses voltam a subir na classificação nos Seis Dias de Enduro Por

A seleção de Portugal voltou a melhorar a sua classificação nos Seis Dias de Enduro (ISDE) 2019 que se estão a disputar no Algarve.

Na quarta jornada do evento, com 266 quilómetros de extensão entre o Autódromo Internacional Algarve e a Serra de Monchique, a exigência foi a palavra de ordem.

As três seleções nacionais mantiveram a totalidade dos seus pilotos no denominado ‘Desafio de Monchique’, com os juniores e as senhoras a sobressaírem ao conquistarem lugares na tabela classificativa, com destaque para os mais novos, que subiram ao quinto posto antes dos dois derradeiros dias de competição.

Individualmente Diogo Ventura voltou a melhorar a sua prestação e foi 13º na E1, para subir de novo na classificação, ocupando agora o 13º posto, rodando já muito perto dos pilotos que estão à sua frente.

Tomás Clemente foi o 23º e passou a ocupar idêntico lugar na classificação geral, onde Rodrigo Belchior ganhou dois lugares ascendendo ao 26º posto depois de ser 27º no dia. Diogo Vieira foi 26º na E2, perdendo uma posição, descendo para 23º da classe, onde Manuel Teixeira foi 30º e ascendeu ao 31º posto.

Os dois pilotos da E3 conseguiram prestações semelhantes às dos dias anteriores, com Gonçalo Reis a ser 14º e João Lourenço, valendo a subida de uma posição a ambos, com Reis a ser agora 13º e Lourenço 15º.

Nas senhoras Rita Vieira foi a melhor. Terminou em 15º depois de trocar de radiador na sua moto e é 16º da ‘geral’.

Joana Gonçalves sofreu uma queda e terminou o dia no 17º posto. Bruna Antunes foi 17ª.

O quinto dia de prova compreende um novo percurso – ‘Através do Barrocal’ – com um total de 286 quilómetros contabilizados no final das suas duas voltas, compreendendo oito especiais.