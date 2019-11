Motociclismo Juniores portugueses sobem três posições nos Seis Dias de Enduro Por

A segunda jornada da 94ª edição dos ISDE (International Six Days of Enduro), que decorre no Algarve, foi marcada pela subida na classificação da equipa júnior da seleção de Portugal.

O percurso, novamente realizado nos 145 quilómetros percorridos por duas vezes – a chamada ‘Rota do Menir’ – permitiu ao trio luso de juniores subirem ao nono lugar da classificação. com algumas dificuldades.

Esta prestação teve também acompanhamento pelos seniores portugueses, que conseguiram ocupar o 10º posto, com a formação feminina lusa a estar entre as sete melhores. Os juniores portugueses têm mais de dez minutos de vantagem para os oitavos classificados, enquanto as senhoras levam para o terceiro dia uma vantagem de oito minutos.

Individualmente Diogo Ventura voltou a ser o melhor, 17º na E1, ocupando o 19º posto da classificação geral após os dois dias realizados, enquanto Tomás Clemente foi 25º nesta jornada e é agora 26º da ‘geral’ da E1, onde Rodrigo Belchior é 29º, ocupando o mesmo lugar na ‘geral’.

Na E2 Diogo Vieira foi 24º e será 25º na classificação geral da classe, enquanto Manuel Teixeiro foi 32º na mesma categoria, subindo seis posições relativamente à véspera. Gonçalo Reis repetiu o 16º posto de ontem com João Lourenço a ser 18º. Reis subiu ao 15º posto e Lourenço é agora 17º.

Nas senhoras Joana Gonçalves fechou o dia na 11ª posição, Rita Vieira é 18ª e Bruna Antunes a 21ª, sendo as mesmas posições em que as três ocupam na classificação geral após os dois primeiros dia de prova.

Amanhã pilotos e máquinas descobrem um novo percurso, que levará a caravana para a Serra de Monchique e tem o nome de ‘Desafio de Monchique’, com um total de 310 quilómetros, novamente com duas voltas e sete especiais no total. Poderá ser um dia de viragem na classificação pois existe a possibilidade de chuva na fase inicial do dia.