Júlio Mendes demite-se da presidência do Vitória

Júlio Mendes demitiu-se hoje da presidência do Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol, tendo alegado que a contestação de um grupo de sócios está a impedir a concretização do projeto da sua direção.

“Anuncio a renúncia aos cargos que exercemos no Vitória Sport Clube. Vamos assegurar a gestão do clube e a preparação da próxima época desportiva até à realização das próximas eleições. Afastar-nos-emos logo de seguida”, frisou, numa conferência de imprensa no complexo desportivo do clube, acompanhado dos vice-presidentes Armando Marques, Hugo Freitas, Francisco Príncipe e Pedro Coelho Lima.

Depois de ter sido vice-presidente do clube entre 2010 e 2011, num elenco liderado por Emílio Macedo da Silva, Júlio Mendes assumiu a presidência do Vitória em 31 de março de 2012, numas eleições em que bateu Pinto Brasil.

O dirigente foi reeleito em 2015, numas eleições sem concorrência, e, em 2018, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube, em que derrotou Júlio Vieira de Castro, com 52 por cento dos votos.

Júlio Mendes argumentou que a contestação incentivada pela ‘oposição’ à sua liderança desde as últimas eleições até ao jogo em que o Vitória garantiu o quinto lugar na I Liga da época 2018/19, com um triunfo sobre o Moreirense (3-1), em 19 de maio, o levou a tomar a decisão de sair.