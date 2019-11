Juliette Binoche é a nova embaixadora do Festival Internacional de Cinema de Macau

A atriz francesa vencedora de um Óscar Juliette Binoche é a nova “embaixadora-estrela” do 4.º Festival Internacional de Cinema de Macau, anunciou na sexta-feira à noite a organização.

“A Comissão Organizadora do 4.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau (International Film Festival & Awards – Macao – IFFAM), que decorrerá de 05 a 10 de dezembro, anunciou (…) que a atriz francesa várias vezes premiada, Juliette Binoche, como embaixadora-estrela do evento deste ano”, pode ler-se num comunicado.

Binoche junta-se “aos embaixadores-estrela anunciados anteriormente, a célebre atriz de cinema chinês, Carina Lau, e o popular líder do grupo masculino sul-coreano EXO, Kim Junmyeon (SUHO), estendendo o alinhamento de estrelas do circuito asiático à ribalta internacional, e expandindo a divulgação do festival de cinema”, segundo a mesma nota.

A francesa vai marcar presença em Macau a 09 e 10 de dezembro para participar em várias atividades do festival de cinema: na exibição do filme “The Truth”, na iniciativa “Em conversa com Juliette Binoche” e na cerimónia de entrega de prémios do festival na noite de 10 de dezembro.

O filme “The Truth”, do realizador japonês Hirokazu Kore-Eda, que conta com a participação de Juliette Binoche, será exibido na secção de apresentações especiais do festival na noite de 09 de dezembro.

O “Em conversa com Juliette Binoche” está agendado para a tarde do meso dia, espaço no qual a atriz irá falar com o realizador chinês Diao Yinan e partilhar experiências sobre a sua carreira cinematográfica de mais de três décadas.

“A principal missão do IFFAM é mostrar o melhor do cinema mundial e não há ninguém mais representativo do que Juliette Binoche para mostrar o que isso significa. Ela é uma atriz verdadeiramente global, e uma das melhores do mundo, continuando a esforçar-se por avançar em novas direções empolgantes em cada filme que escolhe”, destacou o diretor artístico do festival, Mike Goodridge, citado no comunicado.

Macau tem procurado dar visibilidade intrnacional ao festival de cinema, convidando várias estrelas de cinema para assumir o papel de embaixadores do IFFAM, como Jang Keun Suk, Rhydian Vaughan, Jeremy Renner, Donnie Yen, Miriam Yeung, Doh Kyung-Soo (D.O.), Nicolas Cage, Aaron Kwok, e Lim Yoon A.