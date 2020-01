Motores Juho Hanninen navegador de Jari-Matti Latvala no Rali da Suécia Por

Juho Hanninen, antigo campeão europeu de ralis e ex-piloto da Toyota, vai passar para o banco da direita no Yaris WRC que Jari-Matti Latvala vai guiar no próximo Rali da Suécia.

Latvala foi dispensado da equipa principal da Toyota, onde chegou a ser companheiro de equipa de Haninen, no regresso da marca japonesa ao Campeonato do Mundo de Ralis.

Agora com Sebastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera a representarem a equipa liderada por Tommi Makinen a Jari-Matti restaram poucas alternativas, sendo que alinha na prova sueca com um Toyota Yaris WRC integrado numa estrutura própria – a Latvala Motosrport.

Mas esta associação de Hanninen a Latvala não é inédita, já que competiram juntos cinco vezes a bordo de um Toyota Celica GT-Fours ST, muito embora agora seja a primeira ocasião que o fazem numa prova do WRC.

“Juho é muito bom como co-piloto”, salienta Jari-Matti Latvala, elogiando Hanninen: “As suas notas são sempre perfeitas, mas também ajuda como piloto. Ele ainda tem aquele tipo de sensações de um piloto, e quando estamos em testes ajuda sempre no trabalho de afinação do carro”.

No Campeonato do Mundo de Ralis ao mais alto nível Juho Hanninen representou a Skoda, com a qual foi campeão europeu, a Toyota e a Hyundai.