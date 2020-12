Nas Notícias JS “não é um centro de emprego”, garante o novo líder Por

O novo líder da Juventude Socialista (JS), Miguel Costa Matos, afirmou que a organização “não é um centro de emprego”.

Miguel Costa Matos, que é o deputado mais jovem nesta legislatura, deixou um recado aos ‘boys’, afirmando que “a política não pode ser uma carreira” para quem não quiser “transformar a sociedade”.

Em entrevista ao ‘Irrevogável’, da Visão, o jovem de 26 anos, que milita na JS desde os 14, insistiu que é preciso “passar a mensagem nas juventudes partidárias que não aceitamos ‘jobs for the boys’ ou de ‘boys’ entrarem nas juventude para passarem a ter ‘jobs’”.

No caso do próprio, foi por “mérito” que, entre os 23 e os 25 anos, foi assessor para a economia do primeiro-ministro, o socialista António Costa, explicando que tinha entrado no Ministério das Finanças por concurso.

O dirigente considerou também “encerrado” o diferendo, que foi público, com Sérgio Sousa Pinto, depois do antigo líder da JS não ter sido citado por Miguel Costa Matos no discurso de tomada de posse.

Sérgio Sousa Pinto chegou mesmo a dizer aos jornalistas que foi um gesto de “estalinismo”.

“Mencionei lideres com quem trabalhei e os mais históricos. Acho que este assunto nunca deveria ter vindo a publico, porque não passa de um mal-entendido da parte dele”, concluiu o novo líder da JS.