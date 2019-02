Jovem nadadora japonesa que ganhou seis medalhas nos Jogos Asiáticos revela ter leucemia

A nadadora japonesa Rikako Ikee, que conquistou seis medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos de Jacarta em 2018, revelou hoje que padece de leucemia, numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter.

A nadadora, de 18 anos, submeteu-se um exame médico no Japão e foi diagnosticada com este tipo de cancro que afeta os leucócitos, as células brancas do sangue.

“Ainda acho difícil acreditar e estou confusa, mas é uma doença que pode ser curada se for tratada adequadamente”, afirmou Ikee na sua mensagem.

A nadadora será “obrigada a desistir de participar na competição nacional do Japão” e terá um tempo de repouso para se concentrar no tratamento.

“Vou me esforçar para mostrar uma Rikako Ikee mais forte do que antes”, acrescentou a japonesa, que pede o apoio dos fãs.

Ikee, natural de Tóquio, é uma das revelações da natação japonesa e mundial.

A sua atuação nos últimos Jogos Asiáticos fez dela a primeira mulher a ser destacada como atleta mais valiosa da competição, ou seja, MVP (Most Valuable Player).