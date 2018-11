Local Jovem de 18 anos morre em acidente de mota em Barcelos Por

Um jovem com cerca de 18 anos morreu, este domingo, na sequência de um acidente de mota em Fragoso, Barcelos.

De acordo com o que o Jornal de Notícias conseguiu apurar, o jovem foi encontrado debaixo da moto por pessoas que passavam no local, no monte de São Gonçalo.

Para a ocorrência, cujo alerta foi dado às 12h12, foram mobilizados nove operacionais e quatro viaturas, entre os quais uma viatura médica de emergência e reanimação.

A família recebeu apoio psicológico por parte do INEM.

A mesma fonte acrescenta que o corpo foi encaminhado para a morgue do Hospital de Viana do Castelo, onde será realizada a autópsia.