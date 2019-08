José Sócrates considera “insuportáveis” ataques de Costa às maiorias absolutas

O antigo primeiro-ministro José Sócrates diz ser “insuportável assistir, sem reagir” ao que considera serem “os ataques” que o atual primeiro-ministro faz “à história do PS e aos anteriores governos socialistas”, nomeadamente às maiorias absolutas.

As críticas de José Sócrates, expressas num artigo de opinião publicado hoje no semanário Expresso, surgem em reação às declarações do primeiro-ministro e secretário-geral socialista, António Costa, numa entrevista em que afirmou que “os portugueses têm má memória das maiorias absolutas, quer as do PSD quer a do PS”.

“Sim, não têm boa memória da maioria absoluta do PS, nem terão –- pelo menos enquanto a direção do PS se mantiver apostada em desmerecê-la, juntando-se, assim, ao discurso de todos os outros partidos que têm óbvio interesse político em fazê-lo”, escreve José Sócrates.

Mas, recorda, “essa maioria absoluta foi a única que o PS obteve em democracia; que esse Governo conseguiu, em dois anos, tirar o país do défice excessivo em que se encontrava e, no mesmo período, alcançar o maior crescimento económico verificado nesses anos difíceis (2007)”.

No artigo, o antigo primeiro-ministro confessa que nunca pensou que “as coisas chegassem a este ponto”.

“Nunca me ocorreu vir a encontrar-me na desconfortável situação de ter de recordar a alguém que o Governo que agora maldiz foi, afinal, um Governo no qual participou. Também nunca imaginei que alguém pudesse conceber como estratégia para ter maioria absoluta desacreditá-la enquanto solução política”, sublinha.

No fundo, sustenta, “o que parece querer dizer é que todas elas são horríveis – com exceção daquela que ele próprio obterá e que se diferenciará das outras justamente por ter sido obtida escondendo essa ambição e até negando esse propósito. É talvez a isto que chamam estratégia”.

Ressalvando que pretende pôr de lado as “questões pessoais”, José Sócrates diz que sente “a obrigação de dizer” que se nenhum apoio pediu à direção do PS, também nunca esperou que esta o “atacasse de forma tão injusta, ensaiando, agora, ao que parece, um segundo andamento –- a diabolização dos seus próprios governos”.

José Sócrates obteve em 2005 a primeira e única maioria absoluta para o Partido Socialista em eleições legislativas.

António Costa fez parte do Governo socialista liderado por José Sócrates, sendo o número dois do executivo como ministro de Estado e da Administração Interna até maio de 2007.