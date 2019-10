José Ramalho vice-campeão do mundo de maratonas em canoagem

O português José Ramalho conquistou hoje a medalha de prata em K1 dos Campeonatos do Mundo de Maratonas de canoagem, que estão a decorrer em Shaoxing, na China.

O campeão nacional completou os 29,7 quilómetros da final 2:08.35,53 horas, ficando a apenas 1,32 segundos do dinamarquês Mads Pedersen, novo campeão do mundo, que se tornou o primeiro a conquistar os títulos de sub-23 e seniores numa única edição dos Mundiais, depois de o ter feito nos Europeus deste ano.

Seis vezes campeão da Europa, José Ramalho voltou a ficar aquém do lugar mais alto o pódio, depois da medalha de prata alcançada em 2012 e das de bronze conquistadas em 2009, 2014 e 2016.

O título foi decidido num sprint final a quatro, no qual Pedersen levou a melhor sobre o canoísta de Vila do Conde e sobre o argentino Franco Balboa, que completou o pódio, depois de terminar a 2,30 segundos do vencedor. O sul-africano Andrew Birkett ficou fora das medalhas.