Motores José Pinheiro vice-campeão juvenil de karting Por

José Pinheiro foi um dos jovens pilotos do programa Skywalker Young Guns que esteve em destaque a na quinta e última prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA, que decorreu no passado fim de semana no Kartódromo de Baltar.

Apesar de se tratar do seu primeiro ano na categoria Juvenil o piloto de apenas 11 anos bateu-se contra adversários mais experientes, nunca ‘baixando os braços’ e, com as ‘armas’ que tinha conseguiu segurar o segundo lugar final, a que junta o título de Cadetes conseguido na época passada e a vitória, já este ano, no Open de Portugal de Karting Juvenil.

“Sabia que seria um ano difícil pois os meus principais adversários eram mais experientes, mas mesmo assim, consegui este brilhante resultado que me deixa muito orgulhoso. Foi um ano muito exigente e trabalhoso mas é isto mesmo que eu gosto de fazer”, declarou José Pinheiro.

O vice-campeão juvenil não quer ficar por aqui, e promete novo bom desempenho em Palmela: “Agora quero lutar pela vitória na Taça de Portugal de Karting em Novembro e no próximo ano regressar em força para chegar ao título”.

Sobre este êxito Tiago Monteiro sublinhou a evolução de José Pinheiro como piloto, destacando o facto de ser “muito focado e com muita garra”. E acrescenta: “Este resultado é brilhante em ano de estreia. Tenho a certeza que vai continuar a somar sucessos. É um prazer poder ajudá-lo neste seu percurso, auxiliando-o nos momentos menos bons e aplaudindo-o em momentos como este”.