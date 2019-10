Motores José Pinheiro nas Finais Mundiais IAME em Le Mans Por

José Pinheiro vai disputar a partir de amanhã as Finais Mundiais IAME de karting em Le Mans. Uma estreia para este jovem de Guimarães.

O piloto de 10 anos da Skywalker Young Guns está inscrito na categoria X30 Mini e vai bater-se com mais de 70 pilotos oriundos dos quatro cantos do mundo.

Neste avento apenas os melhores pilotos de cada país podem competir, sendo que as Finais IAME já se tornaram num marco no panorama do karting Internacional. Desta forma, José Pinheiro, ciente que terá em pista os melhores do mundo, procurará, antes de mais, aproveitar a oportunidade e evoluir enquanto piloto.

“Será a minha primeira vez neste evento e nesta pista e também com tantos pilotos em pista. É uma realidade muito diferente daquela a que estou habituado”, começa por dizer o jovem piloto da Skywalker Young Guns .

José Pinheiro não tem objetivos precisos para esta deslocação a França e explica porquê: “Não traço metas concretas porque estou ciente que estão em Le Mans os melhores do mundo. Vou por isso com o objectivo de aprender e de evoluir enquanto piloto. Tudo o que vier por acréscimo será bem vindo”.

A IAME International Final arranca amanhã com os treinos cronometrados e termina no Sábado, dia 20 com as corridas finais.