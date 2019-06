Motores José Pedro Gomes de regresso à Montanha Por

Depois de uma participação no Ralicross de Sever do Vouga José Pedro Gomes está de regresso ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group na Rampa da Serra da Estrela.

Na prova do CAMI Motorsport o piloto transmontano volta a tripular o Opel Astra OPC estreado na Rampa da Falperra, e com claras ambições de êxito na classe onde se insere.

José Pedro Gomes explica que a incursão no ralicross foi mais para testar as capacidades do Astra, ainda que tenha saído de Sever do Vouga com uma vitória. “Foi uma participação positiva, esporádica, mas agora é para fazer as restantes provas do Campeonato de Montanha”, explica.

O piloto refere que o carro “continua a sua evolução, e na Serra da Estrela isso não irá ser exceção. Ainda há muito trabalho a fazer para o tornar mais competitivo. Por isso o objetivo” na Covilhã é “terminar todas as subidas, de preferência sempre a suplantar os tempos feitos anteriormente e que não surjam problemas técnicos, de forma a atingir o objetivo, que é a obtenção do melhor resultado”.