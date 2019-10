Motores José Pedro Fontes promete fazer tudo para chegar ao título Por

José Pedro Fontes é o atual quarto classificado no Campeonato de Portugal de Ralis, e apenas a vitória lhe interessa no Rali Casinos do Algarve.

O piloto do Citroën C3 R5 sabe que mesmo vencendo esta derradeira prova da temporada pode não lhe dar o título, uma vez que não depende apenas de si próprio.

Fotos: AIFA

Juntamente com Inês Ponte Fontes vem de um triunfo importantíssimo no Rali Vidreiro Centro de Portugal, depois do conseguido no ‘Terras D’Aboboreira’, êxito que lhe permite estar ainda na corrida pelo cetro de pilotos. Mas para vencer o campeonato a condição é mesmo ganhar em terras algarvias.

O piloto portuense está ciente do que tem de fazer no fim de semana que se avizinha: “Temos perfeita noção das nossas capacidades e do estágio de desenvolvimento do C3 R5 do Citroën Vodafone Team, pelo que vamos para o Rallye Casinos do Algarve a pensar nesses mesmos objetivos: ser os mais rápidos no maior número de troços – se possível nos 10 – e, com isso, alcançar a vitória final, o que a acontecer será a nossa terceira consecutiva no presente CPR”.

“Com o triunfo somaremos o máximo de pontos, situação que, a conjugar-se com alguns fatores que não controlamos, designadamente as posições relativas dos nossos adversários ao título, poderá elevar-me ao topo do ‘ranking’ de pilotos”, assume ‘Zé Pedro’, sempre muito pragmático.

O piloto do Citroën está “ciente das dificuldades, quer pela batalha que se antevê pelo primeiro lugar na prova, quer pelo facto do atual líder do campeonato ter uma vantagem pontual considerável e lá terá a sua estratégia definida, mas as contas dos pontos apenas se farão quando o rali acabar”.

“Uma coisa é certa: todos na equipa vão fazer tudo o que está ao nosso alcance para, em conjunto, podermos dar mais essa enorme alegria a todos os elementos da nossa estrutura, aos nossos patrocinadores, nomeadamente a Citroën e a Vodafone, demais apoiantes e, também aos muitos e fiéis fãs que nos acompanham ao longo do ano nas provas do CPR”, acrescenta Fontes, que está a 26,31 pontos do atual líder do campeonato, a 18,25 pontos do segundo colocado e a a 2,81 pontos do terceiro.