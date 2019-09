Motores José Pedro Fontes em busca da “primeira vitória do ano” Por

José Pedro Fontes e Inês Ponte regressam este fim de semana à competição para disputar o Rali Terras D’Aboboreira, onde o objetivo é “alcançar a primeira vitória do ano”.

A dupla do Citroën Vodafone Team está ciente de que na prova do Clube Automóvel de Amarante a concorrência será enorme, mas também que o piso de asfalto deste evento favorece o C3 R5 preparado e assistido pela Sports & You.

Fotos: AIFA

Esta sétima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) reserva 10 especiais de classificação somando 104, 3 km cronometrados, repartidas por duas etapas, uma na próxima sexta-feira e outra no sábado.

Até ao momento não foi possível a Fontes vencer um rali do CPR, mas num terreno que em conhece o piloto do Porto espera que essa situação se altere: “Estamos ansiosos por alcançar a primeira vitória do ano e seria muito bonito fazê-lo neste rali, onde há um ano a equipa levou o C3 R5 ao lugar mais alto do pódio, a primeira vitória absoluta do modelo no nosso país”, começa por dizer ‘Zé Pedro’.

O piloto do Citroën Vodafone Team não é estranho a vencer na prova do Clube Automóvel de Amarante, pois conseguiu triunfar no ano passado, onde também logrou a primeira vitória com o C3 R5 no campeonato. Por isso está otimista: “O potencial do carro em pisos de asfalto é inegável e apenas nos tem faltado aquela pontinha de sorte para o traduzir num resultado expressivo, como são as vitórias”.

“Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance neste rali para dar aos nossos patrocinadores, elementos da equipa e demais apoiantes esse resultado, não esquecendo toda a moldura humana de público que nos incentiva à nossa passagem ao longo dos troços”, promete ainda José Pedro Fontes.