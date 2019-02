Desporto José Mourinho abre jogo de hóquei no gelo na Rússia e cai na pista Por

O treinador português de futebol José Mourinho participou hoje na cerimónia de abertura de um jogo de hóquei no gelo na Rússia, ao dar o primeiro toque no disco, mas, ato contínuo, caiu no gelo.

Ao treinador português foi concedida a honra de movimentar o disco de borracha para dar início ao jogo que opôs as equipas do Avangard Omsk e do SKA St. Petersburg, da I Liga russa de hóquei no gelo.

No entanto, quando se dirigia para fora da pista de gelo, tropeçou numa carpete vermelha e tombou de costas, tendo sido de imediato auxiliado a erguer-se pelo jogador do SKA Pavel Datsyuk.

Não há registo de que José Mourinho, que está sem treinar desde dezembro do ano passado, quando foi despedido do Manchester United por causa dos resultados negativos, tenha saído lesionado da queda.