José Mota quer Desportivo das Aves “organizado e forte” na receção ao Rio Ave

O treinador José Mota disse hoje pretender o Desportivo das Aves a funcionar como equipa na receção ao Rio Ave, para vencer o jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, no sábado.

Na conferência de antevisão ao encontro, José Mota sublinhou a importância da vitória conseguida em Chaves, na última jornada (2-1), a primeira como visitante esta época para o campeonato, admitindo que “o resultado e o nível exibicional bons” representam “uma responsabilidade para o futuro”.

“Basta olhar para a classificação para perceber quer o jogo [em Chaves] era muito importante, e aproximou-nos do que pretendemos. A vitória transmite maior confiança em relação ao futuro e percebemos que temos competência”, disse José Mota.

O técnico do Aves ficou satisfeito com o resultado e a exibição, defendendo a continuidade dos pressupostos que, em sua opinião, conduziram ao sucesso em Trás-os-Montes.

“Pretendemos ser uma equipa com consciência e temos de estar concentrados. Compete-nos ser organizados e fortes, sabendo que temos muito para dar. Sabemos o que valemos quando somos uma verdadeira equipa”, sublinhou.

O Aves reencontra o Rio Ave depois da vitória, por 3-0, para a Taça da Liga, em 13 de outubro, mas José Mota apressou-se a dizer que “são jogos com intervenientes, posturas e características diferentes”, que apenas permitem “tirar algumas ilações”, na certeza de um “desafio muito difícil”.

“O Rio Ave é um adversário extremamente difícil, está a fazer uma época fantástica e os seus índices de confiança estão elevadíssimos. Compete-nos ser organizados e funcionar como equipa”, afirmou.

Derley cumpriu castigo e alarga as opções de José Mota, que, na conferência, justificou ainda a escolha do guarda-redes André Ferreira em detrimento do francês Beunardeau, titular nos primeiros jogos, como “uma opção de continuidade”, após vitórias do Aves para as taças da Liga (3-0, em casa, ao Rio Ave) e de Portugal (3-1 na visita ao Sacavenense).

O jogo entre o Desportivo das Aves, no 16.º lugar com sete pontos, e o Rio Ave, quarto com 18, realiza-se no Estádio do CD Aves, no sábado, a partir das 15:30.