Motores José Maria Lopez e Toyota mantiveram-se referências no prólogo do ‘Mundial’ de Resistência Por

José Maria Lopez e a Toyota concluiram o prólogo do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) em Barcelona como a referência para toda a concorrência.

No TS050 Hybrid # 7 argentino manteve-se como o mais veloz no Circuito da Catalunha durante os dois dias de ensaios, com uma volta em 1m29,141s, superando por 0,046s o seu companheiro de equipa Kazuki Nakajima, no Toyota # 8, que também melhorou o seu tempo na quarta sessão, realizada na tarde deste segundo dia.

O melhor dos LMP 1 privados foi Gustavo Menezes, no Rebellion RB13 # 1. O norte-americano efetuou uma volta em 1m29,408s, que conseguiu reduzir a diferença para os Toyota, rodando a três décimas dos protótipos japoneses.

A Ginetta aumentou para três os construtores dos LMP1, conseguindo entrar no top quatro graças ao italiano Luca Ghiotto, aos comandos do G60 TL-P1 # 6 do Team LNT. O habitual piloto da Fórmula 2 rodou duas décimas mais rápido do que Bruno Senna, no Rebelluon # 3, enquanto Charlie Robertson, no Ginetta # 5 também melhorou o seu tempo na última sessão. Todos os seis LMP1 ficaram separados por menos de 1,1 segundos.

Em LMP2 Nick De Vries foi o mais rápido, aos comandos do Oreca 07 # 29 da Racing Team Nederland. O jovem holandês, também a ‘militar’ na Fórmula 2, realizou uma volta em 1m31,659s, superando por 57 milésimas a segunda melhor marca, conseguida por Paul di Resta no Oreca 07 # 22 da United Autosporst.

No protótipo da equipa britânica Felipe Albuquerque realizou o quarto melhor tempo absoluto da categoria, com uma volta em 1m32,180s. Ou seja; o piloto português ficou a 0,521s da marca conseguida por De Vries, mas a pouco mais de três décimas do terceiro mais rápido, André Negrão, no Alpine A470 # 36 da Signatech Alpine.

Em GTE Pro o mais veloz foi Miguel Molina, que no Ferrari 488 # 71 da AF Corse bateu por 58 milésimas Kevin Estre, no Porsche 911 RSR # 91, enquanto o terceiro tempo da classe pertenceu a Michael Christensen, no Porsche # 92, que ficou a 0,310s do tempo conseguido pelo espanhol.

Já em GTE Am a primazia pertenceu a Matteo Cairolli, no Porsche 911 RSR # 57 da Project 1, 56 milésimas mais rápido do que Thomas Preining, no Porsche # 88 da Proton Dempsey Racing.