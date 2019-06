José Gonçalves sagra-se campeão nacional de contrarrelógio

O ciclista José Gonçalves sagrou-se hoje campeão português de contrarrelógio de elites, ao ser o mais rápido nos 32,3 quilómetros da prova, disputada em Melgaço.

O corredor da Katusha Alpecin precisou de 42.46 minutos para cumprir um trajeto com uma ponta final muito dura, gastando menos 21 segundos do que o irmão Domingos Gonçalves (Caja Rural), detentor do título, segundo classificado.

António Carvalho (W52-FC Porto) terminou no terceiro lugar, com o tempo de 43.49 minutos.

Os corredores da categoria de elite voltam à estrada no domingo, para discutirem o título nacional de fundo, num percurso de 197 quilómetros, em circuito, com a meta está instalada no topo de uma rampa de um quilómetro com inclinação média de 8,5 por cento.