Artigo patrocinado José Calado faz uma nova parceria com a Bettilt.fun Por

O antigo jogador do Benfica e comentador desportivo ligou a sua imagem ao conhecido site de previsões desportivas Bettilt.fun.

Bettilt.fun e José Calado

Como antigo jogador de futebol e comentador desportivo, José Calado está ligado ao desporto rei e é um criador de opiniões na área. Por isso, é sem surpresas que vemos o jogador associado a este fantástico sistema de previsão de apostas desportivas.

O que é realmente a Bettilt.fun e a quem se destina?

A Bettilt.fun é um sistema de previsão de apostas desportivas que usa um algoritmo especial para analisar milhares de dados e prever resultados com alta precisão. O sistema destina-se a todos os apostadores desportivos que queiram aumentar a sua taxa de precisão sem grande esforço. Em resumo, este sistema fantástico faz todo o trabalho difícil pelo apostador e tudo o que este tem de fazer é definir a sua estratégia e começar a apostar.

Recursos oferecidos pela Bettilt.fun

Previsões em vários mercados – aposte no seu mercado preferido: 1×2, resultado ao intervalo, +- golos;

Previsões em mais de 30 ligas – aposte na sua liga favorita;

Acesso em todos os dispositivos – aposte onde quer que esteja;

Sistema em contante evolução – resultados cada vez mais precisos graças a um sistema autodidata.

Como funciona realmente?

O algoritmo especial da Betillt.fun recolhe milhares de dados e aplica toremas de estatística avançada como distribuições de Poisson, modelo de Dixon e Coles, modelo de Dixon e Robinson para fazer as melhores previsões possíveis. Entre os dados analisados estão estatística, dinâmica da equipa e notícias relacionadas que podem de alguma maneira vir a influenciar o resultado do jogo. Além disso, o sistema é autodidata e gerido por uma equipa de investigadores dedicados que assegura que o sistema aprende com os seus erros e produz previsões cada vez mais fidedignas.