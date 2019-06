Nas Redes Jornalista da RTP faz “piada doentia” sobre os McCann e abre polémica em Inglaterra Por

Um jornal britânico reproduziu uma piada de Rita Marrafa de Carvalho com uma referência aos pais de Maddie McCann e de imediato a jornalista da RTP tornou-se no alvo da fúria dos internautas britânicos.

Com o subtítulo “piada doentia”, o The Sun relata que “a repórter sem coração” conseguiu que “o filho se comportasse ao gritar que ia chamar os McCann”.

Em causa estava um post de Rita Marrafa de Carvalho no Twitter a propósito do comportamento dos filhos.

“Na festa do meu filho de 8 anos, tudo a correr e aos gritos, a espalhar batatas e M&Ms, a mexer em tudo o que não deviam, confesso que gritei: ‘Ou param ou vou chamar os McCann!’ Não me orgulho. Mas teve efeito. Pelo menos no meu. Ficou quietinho, logo”, escreveu a profissional da RTP.

Com 52,6 mil seguidores, Rita Marrafa de Carvalho conseguiu algumas reações, mas discretas. Até que saiu o artigo do The Sun sobre a “piada doentia”.

Em declarações ao Correio da Manhã, a jornalista salientou que os filhos “sempre ouviram os pais falar sobre o desaparecimento da Madeleine McCann”.

“São crianças informadas, com pai e mãe jornalistas, habituadas a ouvir falar que não se deixa as crianças sozinhas. A verdade é que o humor, característica que me ajuda a descomplicar temas e problemas com os meus filhos, foi a forma que encontrei para suavizar estes medos e para os amedrontar com alguma leveza sempre que se portavam mal”, justificou a profissional da RTP.

O artigo do The Sun surgiu no mesmo mês em que o Ministério do Interior britânico atribuiu mais 300 mil libras (cerca de 334 mil euros) à investigação do desaparecimento de Maddie Mccan, em maio de 2007, na Praia da Luz, no Algarve.

As autoridades britânicas já gastaram mais de 13 milhões de euros com a ‘Operação Grange’, relativa ao desaparecimento de Maddie.