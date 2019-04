Motores Jornada difícil para Francisco Marrão no Estoril Por

Francisco Marrão não teve uma jornada fácil na primeira prova do Troféu KIA Picanto GT Cup, que decorreu no Circuito do Estoril.

Fazendo equipa com Moura Teixeira o piloto terminou o fim de semana com um certo ‘amargo de boca’ por ter competido pouco em condições de corrida, devido ao asfalto molhado e escorregadio, tanto nos treinos livres como nas qualificações.

“Foi um mau fim-de-semana de corridas, com muita confusão em pista e condições climatéricas muito complicadas. Apesar das dificuldades comecei bem nos treinos livres, mas depois as coisas foram piorando e acabamos por não registar os resultados que ambicionava-mos”, conta Francisco Marrão.

O piloto destaca as várias vicissitudes porque passou no Estoril: “Depois de ser o nevoeiro a afetar a primeira ronda, na segunda as coisas não foram muito melhores, neste caso devido a dois despistes que provocaram o final antecipado da corrida. O troféu está muito vivo, tem mais gente e está muito competitivo, mas a meu ver, existem comportamentos em pista demasiado agressivos”.

“Foram inúmeros toques, vários acidentes e com isso perde-se um pouco o espírito desta competição, que eu tanto apreciei o ano passado. Penso que a organização terá de fazer algo para controlar os ímpetos, senão será difícil que este troféu continue a ter sucesso. Tal como eu, o meu companheiro de equipa pouco rodou e por isso o saldo desta passagem pelo Estoril é muito negativo”, acrescentou Francisco Marrão.

A próxima jornada do Troféu Kia Picanto GT Cup 2019, disputa-se no Autódromo Vasco Sameiro em Braga nos dias 04 e 05 de Maio.