Motores Jornada atribulada de Rui Nunes em Sever do Vouga Por

Rui Nunes teve um começo de temporada no Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) 2020, devido a problemas e incidentes na prova inaugural em Sever do Vouga.

Na pista do Alto do Roçário o vice-campeão nacional de kartcross foi bastante infeliz, pois se o contacto com adversários é algo que faz parte da competição, percalços mecânicos também deram o seu contributo para o resultado final, que se ‘saldou’ pelo sétimo posto final.

“Ia com a ambição de lutar pelos lugares cimeiros, mas também para me divertir e ver como estava face à concorrência. Os meus adversários apostaram bastante forte e nós optamos por manter para já as mesmas especificações de 2019”, começa por dizer Rui Nunes.

O piloto tinha a rapidez que lhe é habitual, mas não contava com o que lhe viria a suceder: “Apesar de ter conseguido perceber, logo desde as primeiras curvas, que tínhamos um bom ritmo, a embraiagem cedeu logo na segunda volta, exigindo-me um esforço enorme para realizar tempos e, por isso, a sétima posição acabou por ser um mal menor”.

Na primeira manga, Rui Nunes viveu um momento verdadeiramente insólito. Ao longo da corrida, o piloto entrou “numa pequena guerra com o corta corrente do meu kartcross, que se desligou e perdi bastante tempo a voltar a rodar”.

Já na segunda manga, o aparecimento da chuva trouxe ao cimo todo o talento do piloto. Arrancando do último lugar da grelha, fez uma corrida fenomenal e alcançou uma vitória fantástica.

A terceira viu em pista um Rui Nunes muito aguerrido, acutilante nas ultrapassagens e a conseguir um resultado que lhe garantiu um lugar na final, com a sexta posição da grelha.

Enquanto esperava pelo semáforo, Rui Nunes só tinha um foco: lutar pelo pódio. Mas a malapata estava à sua espera logo na primeira curva. “Uma carambola e um toque à saída da primeira curva hipotecou por completo a minha prova. Ainda tenteis recuperar, mas, não só o meu kartcross estava desalinhado devido ao toque, como a muita lama na pista retirava por completo a visão e acabei por levantar o pé e, simplesmente, garantir alguns pontos para o campeonato”, conta.

Ainda assim Rui Nunes sai satisfeito do fim de semana: “Provou continuo rápido e competitivo e que o meu kartcross é fiável e robusto. Temos rapidez e amos claramente estar na luta pelos pódios, pelas vitórias e pelo campeonato”.