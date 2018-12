Motociclismo Jorge Viegas espera “criar um impacto positivo” à frente da F.I.M. Por

A eleição com 79 % dos votos para o cargo de Presidente da Federação Internacional do Motociclismo (F.I.M.) deixou Jorge Viegas muito honrado e ciente das responsabilidades.

O português, que recebeu 79 votos em 101 possíveis na Assembleia Geral anual da F.I.M. em Andorra, quer “criar um impacto” positivo à frente da modalidade.

Viegas tem uma longa ligação ao órgão máximo do motociclismo mundial, tendo desempenhado vários cargos na instituição, tendo sido presidente da Comissão de Promoção da F.I.M. em 1992, antes de assumir a vice-presidência da mesma em vários períodos entre 1996 e 2014.

O antigo presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo foi igualmente, e em vários momentos, membro da Direção da F.I.M. e é, atualmente, um dos membros do Tribunal Arbitral do Desporto no nosso país, bem como membro do Comité Olímpico de Portugal.

“É uma honra ser eleito Presidente da Federação Internacional de Motociclismo. É fantástico poder ver que a minha paixão pelo motociclismo me levou a um cargo que me permitirá criar um impacto positivo neste desporto. Passei muitos anos trabalhando com e para a F.I.M. e estou certo de que teremos em conjunto um futuro brilhante”, afirma Jorge Viegas.

Natural de Faro, com um mestrado em Economia (Relações Internacionais), o novo Presidente da F.I.M. iniciou a sua relação com as duas rodas quando foi piloto de motocross em 1974, antes de trocar de especialidade e se tornar piloto de velocidade, competindo em alguns Grandes Prémios de 250 cc e nas 24 Horas de Le Mans em motociclismo.

Depois de alguns anos como jornalista foi um dos fundadores daquela que é hoje a Federação de Motociclismo de Portugal e o seu presidente em 1990, Jorge Viegas foi igualmente presidente do Circuito do Estoril, depois de nomeado pelo Governo para desempenhar o cargo. O algarvio sucede ao venezuelano Vito Ippolito para ser o 13º Presidente da instituição máxima do motociclismo mundial.