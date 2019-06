Motores Jorge Santos e Alcides Petiz duas vezes no pódio no Historic Festival em Jarama Por

Jorge Santos e Alcides Petiz estiveram em grande plano na segunda jornada do Iberian Historic Festival ,que se disputou no passado fim de semana em Jarama,

A dupla portuguesa do Alfa Romeo GTAm preparado pela RP Motorsport subiu por duas vezes ao pódio da categoria de Históricos de 71 na jornada que teve lugar no circuito dos arredores de Madrid.

Na primeira corrida Jorge Santos e Alcides Petiz cortaram a meta na 13ª posição absoluta e terceira da categoria H71 – tendo realizado a sua melhor volta em 2m01,277s. Já no segundo confronto viram a bandeira de xadrez no 11º posto absoluto e novamente terceiro dos H71, com uma melhor volta em 2m01,131s.

“Foi um justo prémio. Logicamente que estou satisfeito, pois foram duas subidas ao pódio em duas corridas que tivemos alguma luta em pista”, destacou Jorge Santos, sublinhando: “Uma vez mais o carro esteve impecável, graças ao trabalho desenvolvido pela equipa da RP Motorsport, que através do Ricardo Pereira fez tudo para que pudéssemos dar o nosso máximo”.

“Alcançamos os objetivos que tínhamos. Foram duas corridas divertidas. Agora há que pensar na próxima prova”, acrescentou o piloto, que já pensa nos próximos confrontos a disputar pela equipa.