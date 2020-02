Motores Jorge Ribeiro inicia época em Fafe e Felgueiras Por

Jorge Ribeiro inicia a sua temporada no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, prova de abertura do Campeonato de Portugal da especialidade.

Estreando um Renault Clio R3T, o piloto penafidelense alinha na prova da Demporto tendo Daniel Pereira como navegador.

Para Jorge Ribeiro terá um programa de três voltas no Campeonato de Portugal de Ralis 2020, sendo certo que irá também marcar presença no Penafiel Racing Fest, que “constituirão à partida”, os ralis que irá fazer durante o ano.

No entanto, o piloto nortenho não enjeita “fazer o campeonato todo, se conseguirmos mais patrocínios. Não é fácil e só vamos poder estar nos ralis que temos assegurado, fruto do apoio da CRN e dos demais patrocinadores. Vamos tentar tudo para aumentar o nosso calendário”.

A grande novidade prende-se com o Renault Clio R3T que Jorge Ribeiro vai utilizar. Um carro pertencente à CRN, um carro que o piloto de Penafiel considera “ser simplesmente brutal e dar-nos mais responsabilidade”.

“Desde que pilotei o Peugeot 208 R2 no Penafiel Racing Fest 2019 que fiquei fã dos R2. São carros incríveis, com uma excelente relação peso potência, um comportamento fabuloso e uma competitividade tremenda”, avalia Jorge Ribeiro, ciente de que em Fafe vai ter pela frente “um rali muito duro”.

“Quando passarmos pelas especiais, já lá terão andado os WRC e os R5, o que tornará os pisos muito duros, degradados e a exigirem o máximo de cuidado. Queremos nos divertir e tentar primeiro chegar a fim e, depois, garantir um bom resultado”, acrescenta o piloto nortenho, que se estreia tambémno Desafio Kumho Portugal CPR 2020.

A razão prende-se com “a boa opinião que tenho dos pneus coreanos e o aliciante dos prémios distribuídos por este prestigiado troféu”. Como as provas que tem garantidas estão no calendário do Desafio, juntou “o útil ao agradável”.