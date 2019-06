Motociclismo Jorge Lorenzo sofre um acidente assustador nos testes de Barcelona Por

Jorge Lorenzo sofreu um enorme acidente durante os testes de MotoGP em Barcelona. O piloto espanhol ‘voou’ até às redes que ladeiam a pista catalã.

O piloto da Honda # 99, que já tinha sofrido lesões em Aragon no ano passado, quando fraturou o segundo osso metatarso do seu pé direito num acidente com Marc Marquez, e tinha partido o pulso esquerdo na Tailândia, voltou a sofrer novamente com um grande acidente.

Desta vez Lorenzo despistou-se na curva 8 do Circuito da Catalunha, levando à interrupção da sessão matinal de ensaios do primeiro dia. O piloto de Maiorca, que desta vez escapou sem lesões, explicou que o embate na vedação se deveu à falta de zona de escapátória.

O piloto espanhol ainda foi transportado ao hospital como medida de precaução, mas teve a sorte de não lhe terem sido detetadas quaisquer lesões. Ainda assim Jorge Lorenzo queixou-se “É muito doloroso. Tenho muitas dores, especialmente nas minhas costas, mas também no meu cotovelo e em alguns dedos que magoei em Aragon no ano passado”.

“Foi um grande acidente. Não foi um ‘highside’ (moto fugindo de lado), apenas perdi a frente (da moto) a alta velocidade, e quando isso acontece entramos na gravilha muito depressa. O espaço (escapatória) em várias curvas é muito pequeno, e mesmo a gravilha não parou o meu corpo e bati na vedação”, contou o titular da Honda # 99.

Lorenzo explica também: “Quando vi a moto fora de pista assustei-me, porque senti algumas dores nas costas. Por isso foi um pouco assustador no começo, mas fiz alguns exames e todos os raio-X não detetaram nada partido”.

Jorge Lorenzo está a viver semanas complicadas, depois de no domingo ter voltado a cair durante o Grande Prémio da Catalunha e ter provocado também as quedas a Andrea Dovizioso, Maverick Viñales e Valentino Rossi (foto 2).