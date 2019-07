Motociclismo Jorge Lorenzo falha as duas próximas provas de MotoGP Por

Jorge Lorenzo vai faltar aos dois próximos Grandes Prémios de MotoGP – na República Checa e na Áustria –, já que lesão nas costas que sofreu em Assen não foi ultrapassada.

O piloto de Maiorca sofreu uma fratura nas costas durante a primeira sessão de treinos do Grande Prémio da Holanda, o que o afastou da corrida holandesa e da prova seguinte, na Alemanha.

Lorenzo regressou a casa para iniciar a recuperação, e esperava-se que face a um mês de pausa regressase à ação após as férias de verão na prova checa, em Brno. Foi então que hoje a Honda anunciou que o espanhol vai ficar de fora nas duas próximas corridas, falhando também a prova de Red Bull Ring, só regressando em Silverstone a 25 de agosto.

O piloto maiorquino – que assim sofreu mais um revés no seu ano de estreia pela Honda – será novamente substituído pelo piloto de testes da marca da asa dourada, Stefan Bradl, que rendeu Lorenzo em Sachsenring e terminou na 10ª posição.

Jorge Lorenzo continua uma senda de lesões, sendo que esta se segue ao pulso partido no treino do ano passado no Grande Prémio da Tailândia, que o impediu de participar no primeiro teste de pré-temporada de 2019, antes de fraturar uma costela num acidente em treinos no Grande Prémio do Qatar.

O piloto da Honda # 99 sofreu mais uma queda rápida durante o teste que se seguiu ao Grande Prémio da Catalunha, no mês passado, um dia depois de causar um acidente que ‘arrastou’ Andrea Dovizioso, Maverick Viñales e Valentino Rossi.

Com todos estes acidentes Lorenzo ocupa apenas o 16º lugar no Campeonato do Mundo, com apenas 19 pontos. Muito longe do seu companheiro de equipa, Marc Marquez, que lidera com grande vantagem a classificação geral.