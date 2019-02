Motociclismo Jorge Lorenzo desmente Cal Crutchlow sobre a Honda Por

Jorge Lorenzo veio a público refutar a opinião de Cal Crutchlow sobre a Honda RCV213 V, que a marca usa no MotoGP, negando que a moto seja a mais exigente fisicamente de todas as que competem na categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial.

Crutchlow, que no passado também tripulou Ducati oficiais e Yamaha de equipa ‘satélite’, enfatiza que a Honda é a mais difícil de guiar entre todas as motos que competem no MotoGP.

Mas Lorenzo, que ainda está a recuperar de cirurgias após quedas em 2018, não está de acordo com o britânico da LCR: “Não concordo com os seus comentários. Não sei, porque ele anda de Honda há já alguns anos, mas talvez a moto tenha mudado ou ele não se lembre de outra moto”.

“A minha sensação é que a moto não é tão física como a Ducati, e nessa área não terei tantos problemas no futuro. Em Jerez (testes) não estava suficientemente em forma e pude guiar sem problemas. Por isso, honestamente não estou preocupado com a exigência física (da Honda)”, refere o piloto de Maiorca.

Jorge Lorenzo diz que a sua recuperação não está a ser fácil, mas que tem dado grandes passos em familiarizar-se com a RCV213: “É muito difícil uma adaptação a uma moto em MotoGP. É muito complicado, como consegui sentir com a Ducati. Por isso não é simples. Mas a adaptação com a Honda, mesmo não estando eu completamente em forma, não é assim tão simples, mas a adaptação à Honda correu bastante bem em Valência e em Jerez”.

O espanhol fraturou o seu pulso esquerdo quando treinava para a época de 2019, e por causa disso não participa nos testes de pré-temporada que estão a decorrer em Sepang.