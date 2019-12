Jorge Jesus vence prémio “Bola de Prata” para melhor treinador do Brasileirão

O técnico português Jorge Jesus, que se sagrou campeão da liga brasileira de futebol ao serviço do Flamengo, venceu hoje o prémio “Bola de Prata” da ESPN Brasil para melhor treinador, sendo o primeiro estrangeiro a vencer a categoria.

“O troféu faz parte da estrutura do Flamengo, que tem um grupo de jogadores sensacionais e apaixonados pelo que fazem. Quero dar parabéns aos nossos advesrários. O Flamengo é o vencedor, mas tivemos rivais que nos obrigaram a ter um empenho muito grande”, realçou Jorge Jesus após receber o prémio das mãos do histórico treinador brasileiro Joel Santana.

Jesus chegou ao Flamengo em meados de julho, estreando-se na 10.ª jornada do Brasileirão, com a equipa carioca com oito pontos de desvantagem para o Palmeiras, mas o ‘Mengão’ iniciou uma caminhada imparável até ao título brasileiro, terminando o campeonato com 16 pontos de vantagem sobre o Santos e o Palmeiras, e tornando-se apenas o segundo estrangeiro a ser campeão no Brasil. Antes do português, só o argentino Carlos Volante tinha conseguido igual feito, em 1959.

Além disso, o Flamengo ainda conquistou a Taça dos Libertadores, a segunda da sua história, depois de idêntico sucesso em 1981.