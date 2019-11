Motores Jorge e Diogo Santos com um fim de semana diferente em Portimão Por

Jorge Santos e Diogo Santos tiveram um fim de semana diferente na jornada do Iberian Historic Endurance que se disputou em Portimão no âmbito do Algarve Classic Festival.

A dupla do Alfa Romeo GTAm mão era aquela que estava prevista, uma vez que imperativos de última hora ditaram a ausência de Alcides Petiz.

Desta forma Jorge Santos recorreu ao seu filho, que assim se estreou na competição promovida pela Race Ready, sendo que foi dado mais tempo de pista a Diogo Santos para que este se pudesse adaptar e ganhar ritmo no Alfa vermelho.

A dupla viria a conseguiu o 29º tempo nos treinos cronometrados – 2m22,003s – sendo que Jorge Santos estava animado, deixando o seu filho “a rodar, conhecer o carro” no resto do tempo.

Jorge e Diogo Santos viriam a ser nonos na categoria H71 na primeira corrida do fim de semana e logrando o 34º posto absoluto. Um resultado que foi o reflexo do ritmo possível, sendo que para o segundo confronto as condições climatéricas vieram a ditar a opção por não alinhar.

“Para ser franco não quis arriscar. As previsões meteorológicas apontavam para chuva. Já no sábado, no decorrer da corrida, senti a pista em certos sítios muito escorregadia. Depois é preciso lembrar que na pista estavam 46 carros, o que, temos de concordar, é muita gente. E uma carambola surge num instante com as devidas consequências”, justifica Jorge Santos.

O piloto teria tomado outra decisão se tivesse competido com o seu habitual parceiro: “Se o Alcides cá estivesse a situação era outra. Por isso optamos por não participar na segunda corrida. Mas faço um balanço positivo, pois poder correr em Portimão é qualquer coisa. Além de que para mim este fim de semana foi importante, pois o Diogo pôde correr”.

Já Diogo Santos mostrou-se satisfeito com a oportunidade dada pelo seu pai. “Correu bem mas preciso de mais tempo para conhecer melhor o carro e andar mais perto dos limites. O que não aconteceu nesta prova, pois o objetivo era conhecer a pista e o carro”, sublinhou.