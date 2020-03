Desporto Jorge Braz eleito o melhor selecionador de futsal do mundo Por

O português Jorge Braz foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor selecionador de futsal do mundo, anunciou hoje a página Futsal Planet, que colocou a seleção lusa como a segunda melhor de 2019.

Braz, campeão europeu por Portugal em 2018, bateu, numa votação dos especialistas da Futsal Planet, Marquinhos Andrade, selecionador do Brasil, e Sergey Skorovich, que lidera a Rússia.

A ‘equipa das quinas’ ficou em segundo no ‘ranking’ das seleções, atrás do Brasil, e à frente da Espanha, por apenas dois pontos.

O Sporting, vencedor da Liga dos Campeões em 2019, foi eleita a segunda melhor equipa do ano, atrás dos espanhóis do FC Barcelona e à frente dos brasileiros do Carlos Barbosa, com o treinador dos ‘leões’, Nuno Dias, a ser escolhido como segundo melhor do mundo, batido por Andreu Plaza (FC Barcelona), e à frente de Kaká (Kairat Almaty) e de Joel Rocha, do Benfica.

O Benfica tem duas jogadoras no ‘top-3’, com Ana Catarina Pereira, que venceu em 2018, a ser considerada a segunda melhor guarda-redes, e Fifó a terceira melhor jogadora.

O brasileiro Guitta, do Sporting, foi escolhido como terceiro melhor guarda-redes, com o seu colega de equipa Hugo Silva a ser o sétimo melhor jovem jogador.

O também brasileiro Ferrão, que joga no FC Barcelona, foi considerado o melhor jogador do mundo, sucedendo ao português Ricardinho, que tinha vencido as últimas cinco edições.