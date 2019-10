Motociclismo Jonathan Rea vence Superbikes na Argentina apesar de Alvaro Bautista Por

Jonathan Rea somou mais uma vitória no segundo confronto da ronda argentina do Campeonato do Mundo de Superbikes (WSBK), que este fim de semana se disputou em San Juan.

O campeão do Mundo viu-se batido pela ‘super pole’ por Alvaro Bautista, mas depois, na corrida da Super Pole foi mais forte do que o espanhol da Ducati, acabando por ‘ensaiar’ o triunfo no confronto final do fim de semana.

As 10 voltas desta corrida-apertivo foram dominadas por Rea, apesar de inicialmente ter sido Bautista a comandar. Depois o britânico da Kawasaki atacou, e não obstante o espanhol ter resistido acabou por levar a melhor.

O turco Toprak Razgatlioglu subiu ao último lugar do pódio, depois de ocupar a terceira posição durante praticamente toda a prova. Com Chaz Davies a colocar a segunda Ducati Panigale oficial na quarta posição, com Alex Lowes a completar o top cinco.

Já na corrida final Jonathan Rea foi para a frente, e apesar de Alvaro Bautista ter tentado acompanhar o Campeão do Mundo a verdade é que o britânico se foi afastando e celebrado mais um triunfo.

Razgatlioglu ocupou a terceira posição até à oitava volta, altura em que Davies deixou o turco da Kawasaki da Pucetti para trás. O britânico da Ducati partiu então em busca do segundo posto e rapidamente alcançou o seu companheiro de equipa e o deixou para trás.

Bautista foi perdendo ritmo e não tardou a que Razgatlioglu o alcançasse e lhe roubasse a terceira posição. Mas a perda de posições do espanhol da Ducati continuava e também Michael Van der Mark o ultrapassaria, levando a melhor das Yamaha à quarta posição final.