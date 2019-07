Motociclismo Jonathan Rea reforça liderança nas Superbikes em Laguna Seca Por

Jonathan Rea teve uma atuação à Campeão do Mundo em Laguna Seca, onde o campeonato esteve este fim de semana. Isto apesar de Chaz Davies ter ganho a última corrida na pista californiana.

O britânico da Kawasaki impôs-se na corrida de sábado e depois voltou a fazer o mesmo na prova da Superpole este domingo.

Na corrida de sábado Johnny Rea começou a liderar, mas sob a ‘ameaça’ das Ducati, chegando Chaz Davies a liderar a corrida, mas depois cometeu um erro e o Campeão do Mundo recuperou e reassumiu o comando que não mais viria a perder.

Quase logo a seguir Alvaro Bautista não evitou uma queda, que mais uma vez lhe custou mais um bom resultado e permitiu ao seu principal rival no campeonato ganhar-lhe mais terrebo pontual.

A partir dessa altura Davies seguiu Rea como uma ‘sombra’, cortando a meta na segunda posição com a Ducati ‘sobrevivente’, numa prova onde brilhou o ‘rookie’ Toprak Razgatioglu, terceiro no final depois de se desenvencilhar de Sykes.

Jonathan Rea voltou a ser o único representante da equipa oficial da Kawasaki no final, já que Leon Haslam sofreu uma queda. Atrás de Tom Sykes Alex Lowes completou o top cinco e foi o melhor elemento da Yamaha, numa corrida que Bautista terminaria apenas no 17º posto.

Já na Superpole de hoje Rea começou a liderar e Bautista também voltou a ir ao solo, desta vez após colisão noutro concorrente, numa prova interrompida logo a seguir devido a um acidente entre Del Bianco e Beach, na parte de trás do pelotão.

Com a distância reduzida para oito voltas Jonathan Rea voltou a adiantar-se à concorrência, ‘levando’ atrás de si Chaz Davies e Tom Sykes, com Leon Haslam a protagonizar um duelo com Razgalioglu mais atrás.

Até final Rea não foi mais incomodado, tal como Davies e Sykes, que terminaram logo a seguir. No entanto Razgatlioglu conseguiu ser quarto depois de levar a melhor sobre Haslam, numa prova onde Marco Melandri viria a cair.

Já na última corrida do fim de semana Chaz Davies compensou ligeiramente a Ducati do revés de Alvaro Bautista ao impor-se com grande autoridade diante de Johnny Rea teve de contentar com o segundo posto, com o jovem ‘rookie’ Toprak Razgatioglu a completar o pódio. Alex Lowes, na melhor Yamaha, e Tom Sykes, na BMW, completaram o top cinco.

Alvaro Bautista, visivelmente dorido das quedas anteriores, não aguentou as dores e veio a abandonar.