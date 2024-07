Jogos crash chegam a Portugal através da Solverde

No casino online Solverde.pt já é possível jogar crash games. Os jogos de crash são a grande sensação do momento nas maiores plataformas de jogo online do mundo.

Foguetão da Solverde é o primeiro jogo crash em Portugal, mas neste casino vai encontrar vários outros crash games de estúdios famosos como iSoftBet, ESA Gaming ou Darwin.

Agora que a Solverde apresenta o primeiro jogo crash em Portugal, o jogador português pode finalmente descobrir a emoção das apostas crash.

Portanto, quer saber como funcionam os jogos crash?

O que é jogo crash?

Um jogo crash, que em Portugal tem o nome oficial de jogo de saque, é uma categoria de jogo que funciona com base num multiplicador.

Esse multiplicador faz aumentar o prémio de forma progressiva. No entanto, pode explodir (‘crash’) em qualquer altura.

Quando essa explosão acontece, as apostas são declaradas perdidas. Então como é que se aposta no jogo crash?

Na verdade, as apostas são colocadas antes do início da jogada . Assim que a ronda tem início e o multiplicador começa a subir, o apostador pode retirar a sua aposta.

Esse ato de retirar a aposta é chamado ‘saque’. E é daí que vem o nome oficial dos crash games em Portugal, o ‘jogo de saque’. Mas a maioria dos jogadores já conhece esta categoria de jogo pelo seu nome em inglês, crash games.

Qual é o prémio do jogo crash?

Ora, quando faz o saque da aposta, o jogador recebe também o prémio. Esse pagamento é calculado em função do multiplicador.

Como o nome indica, o pagamento da aposta corresponde à multiplicação do montante apostado pelo número do multiplicador no momento do saque.

Portanto, uma aposta de 10 euros dá um prémio de 20 euros quando é retirada no multiplicador 2.00x (10€ x 2.00), mas já vale 30 euros se for retirada no multiplicador 3.00x (10€ x 3.00).

O que significa isto? Nos crash games, o apostador assume toda a responsabilidade pelo prémio que deseja.

Afinal, quanto mais tempo espera para fazer o saque, mais o multiplicador sobe: no entanto, o risco do ‘crash’ aumenta na mesma medida.

Essa é a principal diferença dos crash games para as slots, outra categoria de jogo muito popular nos maiores casinos online.

Nas slots, o jogador tenta acertar numa combinação de símbolos que dê prémio, ficando totalmente à mercê da sorte. Todavia, nos crash games é o jogador quem decide o momento do saque.

Em Portugal, o jogo de saque pode chegar a um multiplicador máximo de 100.00x. Assim, com uma aposta de 1 euro é possível ganhar 100 euros, desde que se tenha a (muita) sorte do multiplicador não explodir.