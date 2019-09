Desporto Jogo entre últimos na abertura da sexta jornada da I Liga Por

O Paços de Ferreira, a única equipa da I Liga que ainda não venceu, recebe hoje o Desportivo das Aves, em jogo da sexta jornada que opõe os dois últimos classificados a partir das 20:30.

Com cinco jornadas disputadas, os pacenses têm derrotas com Benfica, Santa Clara, Marítimo e Famalicão e um empate fora com o Boavista, num percurso que deixou a equipa logo à quarta jornada sem o treinador Filó, despedido, e viu entrar Pepa.

Também com urgência de pontos está o Desportivo das Aves, com a equipa de Augusto Inácio a ter até agora uma vitória, diante do Marítimo, e quatro desaires, com Boavista, Rio Ave, Famalicão e Vitória de Guimarães.

A jornada prossegue no fim de semana e até segunda-feira, com o campeão Benfica, depois de uma estreia a perder na Liga dos Campeões, a visitar no sábado o Moreirense, às 20:30, o FC Porto a jogar no domingo com o Santa Clara (20:30), e o Sporting fechar a ronda já no início da semana, com o Famalicão (21:00).

Os ‘leões’, que já viram sair o treinador holandês Marcel Keizer, substituído por Leonel Pontes, proveniente dos sub-23, colocam à prova no Estádio José Alvalade um Famalicão que é líder do campeonato numa época em que subiu da II Liga.

Programa da sexta jornada:

– Sexta-feira, 20 set:

Paços de Ferreira – Desportivo das Aves, 20:30.

– Sábado, 21 set:

Belenenses – Rio Ave, 18:00.

Moreirense – Benfica, 20:30.

– Domingo, 22 set:

Gil Vicente – Boavista, 15:30.

Tondela – Vitória de Guimarães, 18:00.

Vitória de Setúbal – Portimonense, 18:00.

FC Porto – Santa Clara, 20:30.

– Segunda-feira, 23 set:

Sporting de Braga – Marítimo, 19:00.

Sporting – Famalicão, 21:00.