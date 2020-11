Desporto “Jogadores sabem em que clube estão”, diz Pepe, que recorda Jorge Costa Por

Capitão do FC Porto aborda a missão de liderar a equipa e recorda outro grande capitão, Jorge Costa, que deixou uma marca no clube.

Pepe falou sobre a responsabilidade de capitanear a equipa do FC Porto, tarefa simplificada pela herança deixada por um grande símbolo e voz da mística azul e branca: Jorge Costa

“O grupo sabe o que quer, é muito humilde na hora de trabalhar e, quando é assim, torna-se fácil para um capitão. Os jogadores sabem o clube em que estão e conhecem os seus pilares”, disse, em entrevista ao jornal O Jogo.

Para Pepe, os jogadores do FC Porto sabem que têm de ser “competitivos e colocar sempre o nome do clube em primeiro lugar”. “Não pensamos no individual, mas no coletivo”, diz.

O defesa-central, que recupera de lesão, lembra Jorge Costa, que representa o que deve ser um capitão no FC Porto.

“Passou a ideia do clube, o que é o clube, o que significa representá-lo e a responsabilidade de darmos o máximo dentro e também fora do campo”, resumiu.

Nesta entrevista, Pepe referiu ainda, apesar da entrada em falso na defesa do título, os dragões estão já no trilho dos triunfos.

O defesa central, que renovou contrato com o FC Porto até final da temporada de 2022/23, é a voz de comando no plantel azul e branco.