Internacional Jogadores do Schalke apanhados na noite do Porto Por

Após a derrota diante do FC Porto, vários jogadores do Schalke aproveitaram que o clube alemão permaneceu em Portugal e foram conhecer a noite do Porto. O clube germânico desdramatiza a situação e revela que os futebolistas estavam autorizados.

Entre os jogadores que aproveitaram para ir conhecer espaços de diversão noturna estavam Naldo, Di Santo e Amine Harit.

Ao Correio da Manhã, o departamento de comunicação do Schalke confirmou a saída dos atletas com autorização.

“Foi depois do jogo e do jantar de grupo. Tudo autorizado pelo treinador e pelo clube, com acompanhamento de elementos da nossa segurança. [Os jogadores] Pediram para sair por umas horas e foi aceite.”

Apesar da derrota diante do FC Porto, a formação orientada por Domenico Tedesco apurou-se para a próxima fase da Liga dos Campeões na segunda posição, num grupo que é liderado e assim será até final pelo FC Porto.