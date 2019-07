Motores Joaquim Teixeira quer prosseguir série vencedora no Caramulo Por

Joaquim Teixeira volta ‘à carga’ no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group este fim de semana na Rampa do Caramulo, onde a intenção e somar novo triunfo na Divisão Turismo 3 e chegar ao pódio da categoria.

Na 29ª edição da prova do Targa Clube o piloto transmontano pode somar a sua quarta vitória consecutiva da temporada, sendo que na histórica subida do concelho de Tondela sabe que voltará a ter um grande desafio pela frente.

“Estou muito motivado e com vontade de voltar a vencer, até porque tenho perfeita consciência de que nova vitória me colocará em condições muito vantajosas para renovar a vitória final na divisão, objetivo principal da época”, sublinha Joaquim Teixeira.

O piloto do Seat Leon Supercupa MK3 do Bompiso Racing Team não perde de vista o seu segundo objetivo para o fim de semana: “Quero estar na batalha pelo pódio absoluto nos Turismos e, claro, mesmo sabendo das limitações do meu carro face aos protótipos, aos GT e mesmo a alguns Turismo, colocar-me bem dentro e bem acima no top dez da classificação final global”.

Depois de um fim de semana em que o seu carro esteve a competir no Circuito de Vila Real, Joaquim Teixeira destaca o trabalho feito pela equipa que prepara o Leon Supercopa. “Estes últimos meses exigiram muito da equipa e do carro, com corridas sucessivas, de montanha e de circuito, exigindo muito da MartinsSpeed, para nos entregar o Seat Leon sempre em boas condições”, enfatiza.

O piloto transmontano chama ainda a atenção que “o carro vai aparecer no Caramulo ainda com alguns sinais dos toques que recebeu no Circuito de Vila Real, por manifesta falta de tempo para reparar esses pequenos pormenores, mas mecanicamente está ótimo e tudo farei para voltar a vencer”.