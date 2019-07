Motores Joaquim Teixeira mantém ‘soberania’ na Divisão Turismo 3 no Caramulo Por

Joaquim Teixeira prolongou o seu ‘reinado’ na Divisão Turismo 3 do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group, ao vencer a categoria na Rampa do Caramulo.

Aos comandos do Seat Leon Supercopa MK3 do Bompiso Racing Team o piloto transmontano repetiu na quinta prova da temporada aquilo que tem feito nos eventos anteriores, batendo os seus opositores diretos.

Fotos: FOTO GTI

Joaquim Teixeira destaca o facto da prova do Targa Clube ter um perfil em que se sente menos à vontade, mas que desta vez conseguiu contrariar a ‘tradição’ de não conseguir um bom resultado. Isto para além do seu carro ainda sentir os ‘efeitos’ de uma incursão pelas pistas.

“A Rampa do Caramulo tem um traçado que não é um dos meus preferidos e, normalmente, não consigo ter aqui um bom desempenho. O carro também apresentou algumas mazelas bem visíveis, depois de vários toques em Vila Real o terem danificado. Felizmente a MartinsSpeed fez um esforço tremendo para que o carro alinhasse nas melhores condições possíveis, voltando a fazer um excelente trabalho”, destacou o piloto de Murça.

Mas Joaquim Teixeira ultrapassou todas as dificuldades e somou a sua quarta vitória na Divisão Turismo 3, a que juntou o triunfo no Grupo TRF-A, um quinto lugar nos Turismo e ainda uma presença no top dez absoluto da rampa.

O trabalho de afinação do carro foi essencial: “Residiu nas alterações que a MartinsSpeed introduziu no set-up, no domingo de manhã, ficando o Seat Leon equilibrado e permitindo que eu lutasse, até ao final, pelo melhor resultado, tendo conseguido fazer parte de uma luta fantástica, com quatro ou cinco pilotos a subir no mesmo segundo”.

“Este resultado permitiu-me alargar a minha vantagem para os meus opositores, nas contas da Divisão 3 e ainda ascendi ao terceiro lugar da classificação absoluta dos Turismos, que é neste momento o que posso aspirar, pois não tenho argumentos a nível de viatura para poder lutar pelos dois primeiros lugares”, referiu ainda o piloto transmontano.