Motores Joaquim Teixeira com "sentimentos mistos" depois de Murça

Joaquim Texeira saiu da Rampa Porca de Murça, primeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com “sentimentos mistos”.

Por um lado o piloto do Bompiso Racing Team dominou a categoria de Turismo na estreia do seu Cupra TCR, mas por outro sentiu uma grande tristeza pelos acontecimentos trágicos que marcaram o evento do CAMI Motorsport.

A morte de dois espetadores devido a um infeliz acidente de Luís Silva enlutou toda a ‘caravana’ nacional da Montanha. “Fiquei muito triste pelo acidente que aconteceu, envolvendo um colega meu e que ensombrou toda a prova”, começou por dizer Joaquim Teixeira.

O piloto da ‘casa’ envia um “abraço de solidariedade” a Luís Silva e as “condolências às famílias em luto, bem como os votos de total recuperação aos feridos”, e acentua: “Fiquei obviamente sem qualquer vontade para celebrar o resultado que obtive, mesmo estando muito orgulhoso da vitória na minha categoria e na minha divisão, frente a excelentes pilotos”.

A exibição de Joaquim Teixeira revelou uma adaptação total ao seu novo carro, que o levou a ser sempre o mais rápido dos Turismos nas duas subidas de prova efetuadas, repetindo esse feito numa das subidas de treinos de sábado, onde aliás bateria o seu recorde do traçado, ao rodar em 2.15,715, a uma média superior a 114 km/h.

Nas subidas a contar para a classificação, o domínio do piloto baseado em Murça colocou-o mesmo à porta do pódio absoluto da prova, terminando num excelente quarto lugar, a apenas cinco décimos de segundo do terceiro. O que acaba por confirmar o Cupra TCR como uma boa opção para 2020.

Daí que no rescaldo Joaquim Teixeira agradeça à sua equipa “que, em poucas horas conseguiu” entregar-lhe “uma viatura com um bom ‘set-up’ para esta prova, embora ainda” tenham “muito que trabalhar para tirar todo o potencial”.