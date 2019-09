Motores Joaquim Teixeira celebra cetro com sexto triunfo da temporada Por

Na Rampa Pêquêpê da Arrábida Joaquim Teixeira conquistou o sexto triunfo consecutivo na Divisão Turismo 3 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e com ele garantiu o cetro da categoria.

O piloto transmontano subiu também ao pódio dos Turismo prova do Clube de Motorismo de Setúbal, onde competiu pela primeira vez, como a grande maioria dos participantes no evento.

Foto: Foto GTI

Após a pausa de verão, Joaquim Teixeira vinha bastante motivado, procurando tirar o máximo partido do Seat Leon Supercopa MK3 do Bompiso Racing Team. E desde o primeiro quilómetro do ‘warm-up’ de sábado imprimiu um ritmo forte que lhe permitisse alcançar o objetivo traçado; vencer.

O piloto de Murça acabou por encontrar uma rampa com “um traçado exigente, com pouca aderência em algumas zonas, por se encontrarem bastante sujas com pó de cimento”. Explica que pelo facto do seu Seat Leon ter “tração dianteira a traseira esteve sempre muito solta nessas zonas” retirando-lhe “competitividade face aos carros de tração integral”.

“Felizmente a MartnSpeed voltou a fazer um excelente trabalho, colocando uma magnífica afinação no Seat Leon, sentindo-me sempre seguro e confortável com o carro e permitindo-me jogar ao ataque. Fui sempre rápido, sendo recompensado com um resultado excelente”, refere também Joaquim Teixeira.

Para além de se impor na Divisão Turismo 3 e ter sido terceiro na categoria, o piloto transmontano também foi oitavo classificado à ‘geral’, sendo que é o único piloto a conseguir terminar as últimas três épocas de Montanha no pódio absoluto dos Turismo, em que foi campeão em 2017. Na Divisão renovo o cetro conquistado no ano passado.

“Vou muito motivado para Boticas e não facilitarei minimamente, encarando a última prova da temporada com toda a concentração e empenho, até porque, como transmontano, vai ter um sabor ainda mais especial chegar aos objetivos em Boticas, oferecendo essa alegria a um concelho que tanto me apoia”, acrescenta Joaquim Teixeira já a pensar na prova de encerramento do campeonato que se disputa nos dias 28 e 29 de setembro.