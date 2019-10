Motociclismo Joaquim Rodrigues Jr e Paulo Gonçalves superam dificuldades Por

Não foi nada fácil para Joaquim Rodrigues Jr e Paulo Gonçalves a terceira etapa do Rali de Marrocos, mas acabaram por concluir a tirada, que viu uma das suas três especiais ser cancelada.

Num dia dominado pelas KTM, com Toby Price a impor-se diante do seu companheiro de equipa Mathias Walkner na competição de motos, Rodrigues Jr foi 21º e Paulo Marques 25º.

Estes resultados mantêm o piloto de Esposende como melhor representante português, na 16ª posição da classificação geral, enquanto Rodrigues Jr está na posição imediata. Um bom resultado para os dois pilotos que representam a Hero Motorsports.

“Mais uma etapa difícil para mim”, confessava Joaquim Rodrigues Jr após a tirada, referindo também: “Esta não é a minha semana, porque arranquei e no primeiro quilómetro o meu ‘roadbook’ deixou de funcionar. Tive de fazer toda a etapa sem ele e foi muito complicado. Tentei ir com calma, mas depois voltei a perder bastante tempo porque me perdi”.

Já ‘Speedy’ Gonçalves confessava ter sido “um dia difícil com muita navegação”. E além disso teve outros problemas: “Cometi um erro que me levou a perder vários minutos. Agora é difícil alcançar um bom resultado, mas é importante andar o mais forte possível para compreender a durabilidade da nossa moto”.