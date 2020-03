Motores Joaquim Rino ‘brilhou’ em Murça Por

Joaquim Rino e António Rodrigues, os dois pilotos da FR Power, tiveram sortes diferentes na Rampa Porca de Murça, primeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Enquanto Rino foi segundo, António Rodrigues sentiu alguns problemas com o seu BRC e foi oitavo. No entanto dos dois pilotos da formação da Covilhã dominaram a categoria CM.

Joaquim Rino começou por rodar em 2m25,495s, na primeira subida de ‘warm-up’, até conseguir chegar a 2m21,363s na primeira oficial de treinos, que António Rodrigues não fez devido a um pequeno problema técnico. Rino melhoraria para 2.18,677 na segunda subida de treinos.

Na primeira subida de prova Rino fez descer a sua marca para os 2m15,379s, enquanto Rodrigues rodou em 2m21,238s. Na última subida de treinos nenhum dos pilotos da FR Power melhorou as suas marcas, mas na segunda subida de prova não perdoaram, com Joaquim Rino a conseguir a sua melhor marca do fim de semana (2.16,341), tal como António Rodrigues (2.20,568), ‘selando’ o resultado final,

A terceira subida já não se realizou devido ao infeliz acidente de Luís Silva, com duas vítimas mortais entre o público. Um momento triste que também foi sentido no seio da FR Power, pela voz do seu líder, Rui Ferreira.

“Em meu nome e da FR Power estamos solidários com as famílias das vitimas, nesta hora difícil, esperando que os feridos consigam recuperar de pressa, e o Luís Silva esteja de regresso à Montanha o mais rápido quanto possível”, declarou o responsável da equipa da Covilhã.