Joaquim Bernardes pronto para as ‘hostilidades’ na nova temporada

Foi em Argoncilhe, Vila Nova de Gaia, que Joaquim Bernardes fez a apresentação do seu projeto para este ano no Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis.

Juntamente com Laurinda Alves, o piloto do Volkswagen Golf vai estar presente também em quatro provas extra, sem sob a égide do Manaia Team.

“Temos um grande desafio pela frente, pois iremos marcar presença em onze provas, nas quais vamos para lutar pela vitória, dar o nosso máximo para obter o melhor resultado possível”, diz Joaquim Bernardes, isto sem saber quem serão os seus adversários. Mas garante: “Podem ter a certeza que vou para lutar pela vitória”.

Um dos ‘segredos’ da dupla da Manaia Team continua a ser o Golf e Laurinda Alves. A navegadora quer fazer esquecer 2019: “Na época que passou tivemos alguns problemas, que foram ultrapassados. Vamos para a nova época para dar o nosso máximo”.

A Manaia Team terá desta vez um segundo Volkswagen Golf, confiado a Paulo Leite e João Santiago, que alinhará igualmente no Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, sendo que também está previsto um terceiro modelo da marca de Volfsburgo, esse para provas de velocidade, que será guiado em 2020 por Sérgio e Vasco Vieira.