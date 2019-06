Motores Joaquim Bernardes com boa prestação em Castelo Branco Por

Joaquim Bernardes e Laurinda Alves estiveram em bom plano no Rali de Castelo Branco, prova pontuável para o Campeonato Centro de Ralis.

A dupla do Volkswagen Golf fez uma prova em crescendo na Beira Baixa, situando-se entre os 16 melhores do campeonato, e quarto do Grupo A.

Foto: Digital Racing Photo/Bea Couto

Na segunda passagem pela super especial da prova da Escuderia de Castelo Branco Bernardes iria melhorar o seu registo na ‘geral’, mantendo-se entre os quatro melhores do Grupo A.

Depois o piloto do Volkswagen Golf rodaria entre os 24 melhores no troço seguinte, sempre entre os quatro primeiros do seu grupo. Situação que manteria na segunda passagem pelo troço de Sesamo/Salgueiral. Para na derradeira especial conseguir o 22º e quarto do Grupo A.

No final Joaquim Bernardes fazia um balanço positivo da sua participação: “Correu tudo bem, sem problemas. Conseguimos melhorar os nossos tempos ao longo da prova, mas não foi fácil, pois os pisos estavam muito sujos, muita terra no meio da estrada e isso criou-nos algumas dificuldades, que foram sendo superadas. Não cometi erros, chegamos uma vez mais ao final, pontuando. Vamos agora descansar e começar já a pensar na próxima prova”.